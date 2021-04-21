Trol savcıya ihraç çıktı

'Hohmustesarı' 'Sayın Müsteşar' isimli trol hesapla çok sayıda devlet büyüğünü aşağılayıp küfürler savurduğu tespit edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararını verdi. Dün toplanan HSK 2. Daire, Gündüz'ün meslekten ihraç edilmesine hükmetti. Mehmet Yılmaz'ın başında bulunduğu HSK 2. Dairesi, HSK Başmüfettişi Ali İhsan Sever'in Samsun Cumhuriyet Savcısı Gündüz'ün ihracını istediği raporun değerlendirmesini tamamladı. Geçtiğimiz hafta savunmasına da başvurulan Gündüz için daire dün toplandı. HSK 2. Dairesi, Gündüz'ün yaptığı paylaşımlarla, mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmesine karar verdi. Trol savcı Gündüz'ün, küfürlerine maruz kalan isimler arasında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve geçtiğimiz aylarda vefat eden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu yer alıyor.