Virüsle mücadelenin yeni kahramanları: Aşı ikna timi

KOVİD-19ile mücadelede ev ev, kapı kapı gezerek aşıyı reddeden vatandaşlara ulaşan Aşı İkna Timi hakkında bilgi veren ekip sorumlusu Başhekim Didem Kaya, "Doktor ve sağlık memurlarından oluşan ekibimizle birlikte aşı olmayı reddeden vatandaşlarımıza ulaşıp aşılamanın faydalarını anlatıyoruz. Ya iğneden korktukları için ya da çevrelerinden duydukları gerçek dışı haberlere inandıkları için aşı olmayı reddettiklerini görüyoruz. Kendilerine aşının hastalığı ağır geçirmelerini önleyeceğini, 60 yaş üstünde vakaların aşıyla birlikte azaldığını ve aşının ciddi bir yan etkisi olmadığını anlatıyoruz. Yarım saat içerisinde kendilerine doğru bilgiyi verip aşı için ikna ediyoruz. İlk başta aşı olmayı reddeden ancak bizimle görüştükten sonra aşıya ikna olan vatandaşlarımızın oranı yüzde 60'ı geçiyor. Vatandaşlarımızın aşıya karşı sert bir önyargısı olmadığını ve aşıya ilişkin doğru bilgiyi aldıklarında ikna olduklarını görüyoruz" dedi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde geçtiğimiz haftadan beri çalışmalara başladıklarını söyleyen Kaya, "Türkiye'de kullanılan aşıların hiçbir şekilde zararlı olmadığını ve korkulacak bir durumun olmadığını vurguluyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Virüsle mücadelede Aşı İkna Timleri olarak aşılamaya ilişkin en doğru ve güvenilir bilgiyi vatandaşlarımıza veriyoruz. Onların hastalığa yakalanmadan sağlıklarını korumalarını en çok biz istiyoruz" diye konuştu. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ise, "Aşının öldürebileceği ya da kısırlık yapabileceği şeklinde duyumlar aldıklarını söylüyorlar. Ancak bizlerden doğrusunu öğrendiklerinde kararları değişiyor" dedi.