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Giriş Tarihi: 22.4.2021 07:15 Son Güncelleme: 22.4.2021 07:24

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 23 Nisan'da var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Hafta başından itibaren yanıtı merak edilen “23 Nisan’da var mı?” sorusu, İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yayımlanan genelge ile açıklığa kavuştu. 23 Nisan resmi tatilinin hem Cuma gününe denk gelmesi hem de Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanmasında karar kılınan kısmi kapanma tedbirleri, sokağa çıkma yasağı ihtimalini kuvvetlendirmişti. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl da 23 Nisan tarihinde, 4 günlük kısıtlana uygulanmıştı. Buna göre; bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte yayımlanan İçişleri genelgesine göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile ilgili alınan karar…

23 Nisan'ın bu sene hafta sonu kısıtlamasından bir gün öncesine denk gelmesi, 81 il için uygulanan sokağa çıkma yasağının Cuma günü için de geçerli olması ihtimalini doğurmuştu. İçişleri Bakanlığı bu konu bir süredir merak edilen "23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunu, dün akşam saatlerinde yayımladığı genelge ile yanıtladı. İşte 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ve detaylarını içeren İçişleri Bakanlığı Genelgesi...

CUMA GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
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