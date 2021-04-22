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Giriş Tarihi: 22.4.2021 12:52

Akbük Koyu’nda kaçak yapıların ilk etap yıkımları tamamlandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Akbük Koyu’nda kaçak yapıların ilk etap yıkımları tamamlandı

Kaçak yapıyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde gerçekleştirilen 1. Etap planlı yıkım çalışmaları Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü gözetim ve denetiminde belediye ekiplerince tamamlandı.

Kaçak yapıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde gerçekleştirilen 1. Etap planlı yıkım çalışmaları Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü gözetim ve denetiminde belediye ekiplerince tamamlandı.

AKBÜK ÖZEL ŞEKİLDE KORUNACAK

Menteşe ilçesinde denize kıyısı olan tek yerleşim bölgesi olan Akbük, mavi ile yeşilin kucaklaştığı ve sahip olduğu doğal güzellikleriyle Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alıyor.

Akbük Koyu'nda kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelenin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde devam edeceği bildirildi.

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Akbük Koyu’nda kaçak yapıların ilk etap yıkımları tamamlandı
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