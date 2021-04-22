Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 68 günde tamamlanan Türkiye- Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Açılış Programı'na video konferansla hitap etti.Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz. Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler sadece kendi çıkarlarıyla hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor.Deprem sonrası Arnavut kardeşlerimizin yanında olduğunu göstermiştik. Arnavutluk'ta 150 yataklı hastanenin 3 ayda inşa edilmesi hususundaki kararımızı açıklamıştık. Hamdolsun bugün Arnavut kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz.Hastanede 56 Türk, 331 Arnavut sağlık personeli omuz omuza hizmet verecek. Ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın yeni bir nişanesi olacak Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi'nin tüm Arnavutluk halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. ANKARA