Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü

"BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLERİ ELE ALDIK"

Çavuşoğlu, Bükreş'teki temaslarına devam ederken, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan Dışişleri Bakanı dostum David Zalkaliani ile Bükreş'te bir araya gelmekten memnunum. Bölgesel ve ikili ilişkilerimizi ele aldık. Stratejik ortaklığımızı güçlendirme kararlılığımızı yineledik. Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Romanya Müslümanları Müftüsüyle ve Türk-Tatar soydaş toplumu temsilcileriyle bir araya gelmişti