Balık istifi insan kaçakçılığı! 17 kişilik iki minibüse 62 kişi bindirdiler

Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 62 kişi zor şartlar altında 15 saat yürüdü. Daha sonra insan kaçakçıları tarafından 17 kişilik iki minibüse koltukları haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmına 62 kişi istif edilerek aç susuz 12 saat yolculuk yaptırdılar.



İran üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak Türkiye'ye kaçak giriş yapan kimlik ve pasaportları bulunmayan 53 Afganistan, 6 Pakistan ve 3 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen aç susuz şekilde 15 saat aralıksız yürüyerek Diyarbakır'a geldi. Göçmenler daha sonra kaçakçılar ile irtibata geçti. Göçmen kaçakçıları L.D., M.A. ve E.K. kişi başı bin 500 dolar karşılığında Ankara üzerinden İstanbul oradan da yurtdışına çıkmak için göçmenlerle anlaştı.





OTOMOBİL İLE ÖNCÜLÜK YAPTILAR



Organizatörler L.D., M.A. ve E.K. anlaştıkları göçmenlerin yanına kapalı iki minibüs ile geldi. 17 kişilik iki minibüse 62 kişi bindirilerek adete balık istifi yapılan göçmenler, 12 saatlik seyahatleri boyunca ne yemek yiyebildi ne de temel ihtiyaçlarını karşılayabildi. Organizatörler M.A., araba ile göçmenleri taşıyan minibüslerin önünden giderek güzergahta bulunan polis ve jandarma uygulama noktalarını önceden haber verip yol değiştirdi.



MİNİBÜSLERİN İÇERİSİNİ KONTROL ETTİKLERİNDE ŞOK MANZARA İLE KARŞILAŞTILAR



Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya-Ankara karayolu Gölbaşı ilçesi girişinde minibüsleri ve öncülük eden aracı durdurdu. Ekipler minibüslerin içerisini kontrol ettiklerinde şok manzara ile karşılaştı. Aracın koltukları haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında istif edilmiş halde bulunan pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 53 Afganistan, 6 Pakistan ve 3 Bangladeş uyruklu göçmenin olduğunu gördü.



GÜNLERDİR AÇ SUSUZ KALAN GÖÇMENLERE POLİS ELİ



Polis ekipleri, E.K. isimli organizatörle birlikte minibüslerin şoförleri L.D. ve M.A. gözaltına aldı. Ekipler, minibüse doldurulan göçmenler Ankara Emniyetine getirdi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri günlerdir aç susuz kalan ve ihtiyaçlarını gideremeyen göçmenlerle yakından ilgilendi. 3 organizatörün Emniyette ifadeleri alınırken, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve Geri Gönderme Merkezi'ne teslimi için işlem başlatıldığı öğrenildi.