CHP'nin İstanbul Sözleşmesi çarpıtmasına çok sert yanıt: Bunlar arlanmaz yalancıdır

İstanbul Sözleşmesi üzerinden iftira siyasetine devam eden CHP'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert yanıt geldi. Bakan Soylu, "Gizleyemedikleri Polis düşmanlığını ortaya koymak için, güya İstanbul Sözleşmesi'ni bahane edip; şiddete duyarsız kaldığımızı, güvenlik güçlerimizin müracaatları almadığı iftirasını atıyorlar" dedi.
"APAÇIK BİR YALAN! BUNLAR ARLANMAZ YALANCIDIR"
Bakan Soylu, "Bu apaçık bir yalandır, bunlar da arlanmaz yalancıdır. Biz, onlar gibi yalanlarla değil doğrularla milletimizin karşısındayız" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama ve paylaşımı:
Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız.
Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar.
Biri güya insan haklarından sorumlu Milletvekili, yalancı.
Diğeri de "At sineğim" yalancı...
Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 22, 2021
Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar.
Biri güya insan haklarından sorumlu Milletvekili, yalancı.
Diğeri de "At sineğim" yalancı... ⬇️ pic.twitter.com/gle1UXanGp