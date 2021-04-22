CHP'nin İstanbul Sözleşmesi çarpıtmasına çok sert yanıt: Bunlar arlanmaz yalancıdır

"APAÇIK BİR YALAN! BUNLAR ARLANMAZ YALANCIDIR"

Bakan Soylu, "Bu apaçık bir yalandır, bunlar da arlanmaz yalancıdır. Biz, onlar gibi yalanlarla değil doğrularla milletimizin karşısındayız" ifadelerini kullandı.