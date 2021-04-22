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Giriş Tarihi: 22.4.2021 14:26 Son Güncelleme: 22.4.2021 14:34

CHP'nin çarpıtmasına çok sert yanıt: Bunlar arlanmaz yalancıdır

CHP'nin İstanbul Sözleşmesi çarpıtmasına çok sert yanıt: Bunlar arlanmaz yalancıdır

İçişleri Bakanı , CHP'nin çarpıtmasına çok sert yanıt verdi. Bakan Soylu, "Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız" dedi ve, "Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi üzerinden iftira siyasetine devam eden CHP'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert yanıt geldi. Bakan Soylu, "Gizleyemedikleri Polis düşmanlığını ortaya koymak için, güya İstanbul Sözleşmesi'ni bahane edip; şiddete duyarsız kaldığımızı, güvenlik güçlerimizin müracaatları almadığı iftirasını atıyorlar" dedi.

"APAÇIK BİR YALAN! BUNLAR ARLANMAZ YALANCIDIR"

Bakan Soylu, "Bu apaçık bir yalandır, bunlar da arlanmaz yalancıdır. Biz, onlar gibi yalanlarla değil doğrularla milletimizin karşısındayız" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama ve paylaşımı:

Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız.

Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar.

Biri güya insan haklarından sorumlu Milletvekili, yalancı.
Diğeri de "At sineğim" yalancı...

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CHP'nin İstanbul Sözleşmesi çarpıtmasına çok sert yanıt: Bunlar arlanmaz yalancıdır
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