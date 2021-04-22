Darbeci zihniyetin zavallısı

CHP'nin darbeci zihniyeti bu kez CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın skandal ifadeleriyle ortaya çıktı. Altay, önceki gün bir televizyon programında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf ederek "Sonu Menderes'e benzemesin!" tehdidinde bulundu. Altay'ın bu sözleri hem sosyal medyada hem siyasi arenada büyük tepki çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, milli iradenin bu zihniyete geçit vermeyeceğine dikkat çekti. İşte tepkiler:Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak... Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız...Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki buyurun gelin, biz buradayız. Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız. Bu ülkede milli iradeye sadece katledilmeyi layık gören zihniyet hâlâ diri. O kadar büyük acılardan sonra hâlâ değişmiyorlar. 'Menderes'in sonu'nu vadediyorlar milli iradeye. Ama milletimiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler.Yine aynıkafa! Yazıktır. Milletingönlünde ebedileşmiş şehit BaşbakanMenderes'in sonunu hatırlatmaktanbir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın!Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günlergeride kaldı.Açıkça ve alçakça tehdit savuranmilli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız.Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarındaaziz milletimizi bulacaktır. Bu zihniyetinmillet iradesine karşı düşmanlığı tarihsel vepatolojiktir. İsmi Adnan Menderes olmuş, RecepTayyip Erdoğan olmuş fark etmiyor onlar için.Vesayetlerine ve ayrıcalıklarına dokunan herkesidüşman olarak kodluyorlar. Siz kim oluyorsunuzki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişteidam ettiğiniz merhum Başbakan AdnanMenderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz.Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Sonnefesimize kadar aziz milletimizin iradesi içinmücadele edeceğiz. ANKARARADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın KRT kanalındaki sözleri nedeniyle ilgili yayın hakkında inceleme başlatıldı. RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik sözleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'tehdit' suçundan suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Altay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça atılı suçu işlediğine dikkat çekildi. Ayrıca 104 emekli amiralin bildirisinin içeriği ile Altay'ın açıklamaları arasındaki benzerliğin de dikkat çekici olduğu ifade edildi. Suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altay hakkında soruşturma başlattı.SABAH