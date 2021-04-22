Darbeci zihniyetin zavallısı

CHP'nin darbeci zihniyeti bu kez CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın skandal ifadeleriyle ortaya çıktı. Altay, önceki gün bir televizyon programında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf ederek "Sonu Menderes'e benzemesin!" tehdidinde bulundu. Altay'ın bu sözleri hem sosyal medyada hem siyasi arenada büyük tepki çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, milli iradenin bu zihniyete geçit vermeyeceğine dikkat çekti. İşte tepkiler:
'DAHA BETER YAPARIZ'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak... Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız...
'BUYURUN GELİN, BURADAYIZ'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki buyurun gelin, biz buradayız. Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız. Bu ülkede milli iradeye sadece katledilmeyi layık gören zihniyet hâlâ diri. O kadar büyük acılardan sonra hâlâ değişmiyorlar. 'Menderes'in sonu'nu vadediyorlar milli iradeye. Ama milletimiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler.
'O KARA GÜNLER GERİDE KALDI'
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
Yine aynı
kafa! Yazıktır. Milletin
gönlünde ebedileşmiş şehit Başbakan
Menderes'in sonunu hatırlatmaktan
bir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın!
Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler
geride kaldı.
'ALÇAKÇA TEHDİT'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Açıkça ve alçakça tehdit savuran
milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız.
Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında
aziz milletimizi bulacaktır. Bu zihniyetin
millet iradesine karşı düşmanlığı tarihsel ve
patolojiktir. İsmi Adnan Menderes olmuş, Recep
Tayyip Erdoğan olmuş fark etmiyor onlar için.
Vesayetlerine ve ayrıcalıklarına dokunan herkesi
düşman olarak kodluyorlar. Siz kim oluyorsunuz
ki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte
idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan
Menderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz.
Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son
nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için
mücadele edeceğiz. ANKARA
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın KRT kanalındaki sözleri nedeniyle ilgili yayın hakkında inceleme başlatıldı. RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik sözleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'tehdit' suçundan suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Altay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek açıkça atılı suçu işlediğine dikkat çekildi. Ayrıca 104 emekli amiralin bildirisinin içeriği ile Altay'ın açıklamaları arasındaki benzerliğin de dikkat çekici olduğu ifade edildi. Suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altay hakkında soruşturma başlattı.
Dilhan DUMANOĞLU /
SABAH