Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan THODEX açıklaması
Giriş Tarihi: 22.4.2021 15:44 Son Güncelleme: 22.4.2021 15:47

Dışişleri Bakanı 'ndan THODEX açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan THODEX açıklaması

Dışişleri Bakanı , THODEX kurucusu üzerinden kendisine yönelik yapılan algı operasyonlarına yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğraf ile ilgili, "Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sosyal medyada bilinçli olarak dolaşıma sokulan fotoğraf ile ilgili açıklama geldi. Bakan Çavuşuğlu, THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımadığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan THODEX açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA