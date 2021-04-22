Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan THODEX açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sosyal medyada bilinçli olarak dolaşıma sokulan fotoğraf ile ilgili açıklama geldi. Bakan Çavuşuğlu, THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımadığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." dedi.