TRT Haber tarafından hazırlanan "Mavi Vatan" belgeseli, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan deniz sınır haklarını ve daha birçok bilinmeyeni gün yüzüne çıkaracak. Bölünmez bütün "Mavi Vatan" belgeseli 27 Nisan Salı saat 21.00'de TRT Haber'de izleyiciyle buluşacak.



Uluslararası anlaşmalar ile deniz sınırlarımız nasıl şekilleniyor? Deniz sınırlarının yeniden ele alınması Türkiye'nin jeopolitik güç merkezi olma vizyonuna nasıl yansıyor? TRT Haber tarafından hazırlanan "Mavi Vatan" belgeseli bu sorulara yanıt veriyor. Türkiye'nin jeopolitik güç merkezine ve gelecek vizyonuna sahip çıktığı Mavi Vatan, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan deniz sınır haklarını ele alıyor.

Dünya bu belgeseli konuşacak



Bir yanda Doğu Akdeniz'deki enerji bilmecesi, diğer yanda komşuların iddia ettiği haklar…



TRT Haber'in tamamen kendi imkânları ile hayata geçirdiği "Mavi Vatan" belgeseli, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan, denizlerdeki haklarını tüm boyutları ile tüm dünyanın gözleri önüne seriyor.



Türkiye'nin jeopolitik güç merkezi olması, çizilen mavi sınırlar ile yeniden önem kazanıyor. "Mavi Vatan", Türkiye'nin Libya ile deniz komşusu olmasını, Akdeniz, Karadeniz ve Ege'deki deniz yetki alanları ve haklarını konu alıyor.



TRT Haber ekibi "Mavi Vatan" belgeseli için tam 8 bin kilometre yol kat etti. Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'nde 6 il ve İstanbul, Çanakkale boğazları da dâhil toplam 42 farklı çekim noktası belirlendi. Çekimler 10 kişilik bir ekiple 40 gün sürdü.



Belgeselde Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, enerji uzmanı Emin Emrah Danış ve akademisyen Doç. Dr. İlhan Ege'nin değerlendirmelerine de yer verildi.



Editörlüğünü Ahmet Bağceci, sunuculuğunu Ahmet Görmez'in üstlendiği belgeselin yönetmenliğini Kemal Soğukdere, yardımcılığını ise Mustafa Yıldırım yaptı.



Mavi Vatan belgeseli, 27 Nisan Salı saat 21.00'de TRT Haber'de ekranlara gelecek.