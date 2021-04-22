Emekli oldu hayallerini gerçekleştirdi

İstanbul'da hobi olarak başladığı yağlı boya resim, ahşap rölyef, dekoratif dönüşüm projeleri ve mobilya yenileme gibi birçok alanda İstanbul Halk Eğitim merkezlerindeki kurslara katılan Zerrin Dizar kendi sanat atölyesini kurdu.

Sanat çalışmalarına hobi olarak başlayan Zerrin Dizar, "Emekli ev hanımlarına hâlâ hayattan alınabilecek çok şeyler var olduğunu göstermek istiyorum" dedi. Emekli olduktan sonra bugüne kadar katıldığı kurslarda öğrendiği bilgileri kendi sanat atölyesini kurarak göstermek isteyen Dizar, "Umudunuzu kaybetmeyin, hayallerinizin peşinden koşun mutlaka kazanırsınız" dedi. Dizar, gelecek hafta workshop'lar ve atölye çalışmaları düzenleyeceğini de ifade etti.