Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Emekli oldu hayallerini gerçekleştirdi
Giriş Tarihi: 22.4.2021 16:13

Emekli oldu hayallerini gerçekleştirdi

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Emekli oldu hayallerini gerçekleştirdi

'da hobi olarak başladığı yağlı boya resim, ahşap rölyef, dekoratif dönüşüm projeleri ve mobilya yenileme gibi birçok alanda İstanbul Halk Eğitim merkezlerindeki kurslara katılan Zerrin Dizar kendi sanat atölyesini kurdu.

İstanbul'da hobi olarak başladığı yağlı boya resim, ahşap rölyef, dekoratif dönüşüm projeleri ve mobilya yenileme gibi birçok alanda İstanbul Halk Eğitim merkezlerindeki kurslara katılan Zerrin Dizar kendi sanat atölyesini kurdu.

Sanat çalışmalarına hobi olarak başlayan Zerrin Dizar, "Emekli ev hanımlarına hâlâ hayattan alınabilecek çok şeyler var olduğunu göstermek istiyorum" dedi. Emekli olduktan sonra bugüne kadar katıldığı kurslarda öğrendiği bilgileri kendi sanat atölyesini kurarak göstermek isteyen Dizar, "Umudunuzu kaybetmeyin, hayallerinizin peşinden koşun mutlaka kazanırsınız" dedi. Dizar, gelecek hafta workshop'lar ve atölye çalışmaları düzenleyeceğini de ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli oldu hayallerini gerçekleştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA