Eşini 44 yerinden bıçaklamıştı! Müebbet hapis cezasına çarptırıldı!

Ümraniye'de 10 Nisan 2020 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 7 yıldır birlikte yaşayan ve 6 yaşında bir kız çocukları bulunan Nurgül Boz ile 36 gün önce cezaevinden çıkan Ersin Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alan Ersin Korkmaz, küçük kızlarının gözü önünde Nurgül Boz'u 44 yerinden bıçakladı.

POLİSE TESLİM OLMUŞTU

Ağır yaralanan Nurgül Boz'u evde bırakıp kızını da yanına alarak evden ayrılan Korkmaz, 6 yaşındaki kızı İ.K.'yi eski eşinin evine bıraktı. Sonrasında Çakmak Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, birlikte yaşadığı Nurgül Boz'u bıçakladığını söyleyip teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve 112 sağlık ekipleri, 44 yerinden bıçaklanan Nurgül Boz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Gözaltına alınan Ersin Korkmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Ersin Korkmaz hakkında iddianame düzenledi. İddianamede sanığın savunmasının, kendisine verilecek cezayı azaltmaya yönelik olduğunu ve bu tür beyanlara itibar edilemeyeceğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep edildi.

'SANIK CEZALANDIRILSIN'



İstanbul Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ersin Korkmaz ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı, 'Sanık cezalandırılsın, cezasında indirim yapılmasın.' dedi. Son sözü sorulan sanık Ersin Korkmaz ise, "Takdir mahkemenindir. Başka bir diyeceğim yoktur" dedi.



MAHKEMEDEN MÜEBBET HAPİS CEZASI

Duruşma sonu mahkeme, sanık Ersin Korkmaz hakkında 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın, sabit olan kasten öldürme suçundan eylemine uyan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI



Ayrıca mahkeme, sanığın yargılama sürecinde gözlemlenen kişiliği, suçtan sonra tutum ve davranışlarını da göz önünde bulundurarak cezada herhangi bir indirim yapmadı.