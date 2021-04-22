Eski sekreterden CHP’li başkana tepki

CHP Bandırma İlçe Başkanı Dr. Selim Panç'ın Ankara ziyareti polemik konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi eski ilçe sekreteri Burcu Algan, sosyal medya hesabından İlçe Başkanı Dr Selim Panç'a Ankara ziyareti üzerinden yüklendi.

Algan paylaşımında, "İşiniz gücünüz şov. Elemanınıza asgari ücreti çok görür gider Ankara'da gündem değerlendirmesi yaparlar. Sizde hiç olmadığı için "Hak hukuk adalet" diye yırttınız kendinizi. Şimdi bunlar 1 Mayıs'ta pankartta açar işçi emekçi hakkı diye" ifadelerini kullandı.

10 YILLIK ÇALIŞAN HABERSİZ GÖREVDEN ALINDI

Burcu Algan, CHP Bandırma İlçe Başkanlığı'nda 10 yıl ilçe sekreteri olarak görev yapmış geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılarak Antalya'ya taşınmıştı. İlçe Başkanı Panç'ın yönetim kurulu üyelerinin bilgisi olmadan Algan'ın yerine İlçe Sekreteri olarak Ecem Özel'i getirmesi parti içinde tartışmalara neden olmuştu.