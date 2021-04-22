Evlat nöbeti dayanışması

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'ye karşı birçok ilde eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Diyarbakır'da, PKK tarafından kaçırılan çocuklarını örgütün elinden almak için 226 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 597'nci gününe girdi. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, dün Muş'ta bir süre önce HDP binası önünde evlat nöbeti başlatan Teker ve Özcan aileleri ile görüntülü olarak görüşme gerçekleştirdi. Aileler görüşme sırasında birbirlerine dayanışma mesajı verdi ve çocuklarını kaçıran terör örgütü PKK'ya tepkilerini ifade ettiler.Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Teker ve Özcan aileleri, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankart açtı. Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrağı taşıyan aileler, HDP önünde üçüncü hafta da eylemlerini sürdürdü. Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, "HDP benim çocuğumu dağa götürüyor, diğer çocuğum ise askere gidiyor. Asker de, polis de bizim çocuğumuz. Bunlar bizden ne istiyor, ne hakları var. HDP kökünden kapansın. Çocuğumuz gelene kadar gece gündüz buradayız. Türk bayrağına hainlik yapanın Allah belasını versin" dedi.Oğlu 2014'te kaçırılan anne Gülbahar Teker de, "Bu HDP bizden ne istiyor. Bizim çocukları getirsinler biz de buradan kalkıp gidelim. Ama çocuklar gelmese burada, Diyarbakır'da, Van'da ve Batman'da eylemimi sürdüreceğim. Ben onlardan korkmuyorum. HDP çocuklarımızı getirsin. Oğlumun babası yok. Bir çocuğum var o da hasta. Ben de hastayım. Benim çocuğumu getirip bana teslim etsin. Neden Selahattin Demirtaş'ın çocuklarını götürmüyorlar. Çocuklarını Almanya'ya gönderiyorlar. Bizim çocuklara niye silah veriyorsun" ifadelerini kullandı. Muş Kardeşlik Platformu da, HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.