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Giriş Tarihi: 22.4.2021 09:04

Ezan okununca otobüsü kenara çekip kumanyasını yolcularla paylaştı

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Ezan okununca otobüsü kenara çekip kumanyasını yolcularla paylaştı

’da toplu taşıma otobüsünde şoförlük yapan , ezan okununca otobüsü kenara çekip kumanyasını iki yolcuyla paylaşarak iftar açtı. Sütçü’nün bu davranışı sosyal medyada da büyük takdir topladı.

Konya'da toplu taşıma otobüsünde şoförlük yapan Erkan Sütçü, ezan okununca otobüsü kenara çekip kumanyasını iki yolcuyla paylaşarak iftar açtı. Sütçü'nün bu davranışı sosyal medyada da büyük takdir topladı.



Konya Büyükşehir Belediye alakova harekat merkezinde şoför olarak görev yapan Erkan Sütçü, dün akşam 19:00-19:40 akçaköşk seferini yaptığı sırada akşam ezanı okundu.

Bu sırada otobüste bulunan iki yolcunun da onayına alan Sütçü otobüsü uygun bir yere park etti. Sütçü, belediyenin kendisine iftarlık olarak verdiği kumanyayı çıkartarak otobüsteki iki yolcu ile paylaşıp birlikte iftar açtılar. Sütçü'nün bu hareketi sosyal medyada da büyük takdir topladı. Paylaşımlarda, 'Dünya böyle güzel insanlar sayesinde dönüyor. İyilik bulaşıcıdır' gibi yorumlar yapıldı. Erkan Sütçü de, 'Ramazan berekettir, Ramazan var olanı paylaşmaktır' dedi.

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Ezan okununca otobüsü kenara çekip kumanyasını yolcularla paylaştı
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