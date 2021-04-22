FETÖ’ye hücre evi operasyonu

İSTANBUL'DA FETÖ/PDY'nin hücre evleri olan gaybubet evlerine yönelik gece vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik 33 adreste arama yapıldı. FETÖ/PDY bağlantılı soruşturma ve kovuşturmalardan firari durumdaki 29 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6'sı askeri öğrenci, 1'i öğretmen ve 1'i de İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken açığa alınan astsubay ile birlikte toplam 8 kişi gözaltına alındı.