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Giriş Tarihi: 22.4.2021 16:05

Fırın ve pastanelere Ramazan denetimi

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Fırın ve pastanelere Ramazan denetimi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki fırın, pastane ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler, fiyat, gramaj, hijyen kuralları ile Kovid-19 tedbirlerine yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pide başta olmak üzere unlu mamüller ve tatlılara olan talep arttı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelindeki fırınlar ile pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. İşletmelerin üretim, depo ve satış yerlerini titizlikle inceleyen ekipler, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, alet ve ekipmanların uygunluğu ve gramaj yönünden kontroller gerçekleştiriyor. Denetimlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe, temizlik ve HES kodu kontrolleri yapılıyor.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk günden bu yana sıkı tedbirler alan Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle fırın, pastane, restoran, kafe gibi gıda satış noktalarını sık sık ziyaret ederek denetimler gerçekleştiren ekipler, tedbirlere uymayan işletmelere uyarılarda bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 tedbirleri genelgesi hakkında esnafa bilgilendirmeler yapan ekipler, çalışma saatlerine ve müşteri kapasitesine uyulmasına ve Ramazan ayında uzun pide kuyruklarının oluşmamasına yönelik kontroller de gerçekleştiriyor.

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Fırın ve pastanelere Ramazan denetimi
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