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Giriş Tarihi: 23.4.2021 01:58 Son Güncelleme: 23.4.2021 01:59

İçişleri Bakanı 'dan açıklaması: Tanımıyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Faruk Fatih Özer açıklaması: Tanımıyorum

İçişleri Bakanı , kripto para borsası 'in ceosu olan ve 2 milyar dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen ile ilgili açıklamada bulundu. Solyu, Faruk Fatih Özer’i tanımadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 391 bin kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili açıklamada bulundu.

"İLGİLİ ŞAHIS FARUK FATİH ÖZER'İ TANIMIYORUM"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Soylu, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir" dedi.

"SADECE FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE ODAYA ALINMIŞTIR"

Açıklamalarına devam eden Soylu, "Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Faruk Fatih Özer açıklaması: Tanımıyorum
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