İstanbul Havalimanı’nda “Şimdi Çocukların Zamanı”

İstanbul Havalimanı çocuklu ailelerin seyahat deneyimlerini keyifli hale getirmek için 'Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı' konsepti ile sunduğu yenilikleri hayata geçirdi. Farklı yaş gruplarındaki yolcularına sunduğu yolculuk deneyimi ile ön plana çıkan İstanbul Havalimanı, tüm yolcularına olduğu gibi çocuklara ve ailelerine yeni hizmetler sunmak için çalışmalarını tamamladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tanıtımı yapılan yeniliklerde çocukların birçok şeye olan ilgileri ve keşfederken sorular sormalarından ilham alındı.





BEŞ FARKLI KONSEPTE OYUN PARKI



Çocukların bu özelliklerini en sevdikleri aktivite olan oyun ışığında ortaya çıkartmayı hedefleyen İGA havalimanı içinde doğa, deniz, buzul, gökyüzü ve uzay konseptini içeren 700 metre kare büyüklüğündeki oyun parklarını kurdu.



ÖZEL KAPILARDAN GEÇİŞ YAPABİLECEKLER



"Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı" konsepti kapsamında çocuklu aileler ilk olarak havalimanı otoparkında kendilerine özel olarak tahsis edilen alanlara araçlarını park edebilecek. Kendileri için tasarlanan alanlarda 'CİGA' karakteri ile karşılaşacak çocuklu aileler, terminal girişinde ise uzay mekiği şeklinde tasarlanan özel kapılardan geçiş yapabilecekler. Çocuklar ve aileleri uçak şeklinde tasarlanan trenle de uçaklarının kapısına kadar uğurlanacak.





İstanbul Havalimanı'nda ayrıca 0-2 yaş grubundaki çocukların ücretsiz 'buggy' kullanımı, 0-6 yaş grubuna özel karşılama ve uğurlama asistanlığı özet hizmetler kapsamında yer alıyor.



İGA PASS'TAN ÖZEL HİZMET



İstanbul Havalimanı özel yolcu programı İGA PASS üyelik programında da çocuklu aileler için hizmetler bulunuyor. Çocuk tuvaleti, bebek bakım odası ve emzirme odası gibi her detayın düşünüldüğü İGA Lounge' da ebeveynler uçuşu beklerken çocuklar da oyun oynayabiliyor ve çizgi film izleyebiliyor. Yeme-içme alanındaki ekranlardan aileler oyun odasındaki çocuklarını takip edebiliyor.



23 NİSAN'A ÖZEL FİLM



İGA tarafından 23 Nisan için özel olarak hazırlanan filmin de gösterimi gerçekleştirildi. İGA CEO'su Kadri Samsunlu, filmin ana karakteri Minik Derin'e sohbetlerinde çocukları İstanbul Havalimanı'nda nelerin beklediğini açıkladı.



23 Nisan özel filminin yanı sıra Beşiktaş Çocuk Korosu'nun mini konseri, Kuzey Köker'in 23 Nisan'a özel şarkıları, 7'den 77'ye herkesin sevgilisi Barış Manço' dan oğlu Doğukan Manço'a miras kalan Doğukan Manço ile Adam Olacak Çocuk Programı lansmanda yer alan etkinlikler olarak öne çıkıyor.



23 Nisan'da terminal içinde de etkinlikler gün boyu devam ederken bando gösterisi, bayrak dağıtımı ile çocuk yolcular bayram coşkusu yaşatılacak.