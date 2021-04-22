İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 23 Nisan kutlaması

23 Nisan 2021 Cuma günü sabah 09.00'da Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacak olan kutlama programı gün boyu sürecek. Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmî kurumlar bayraklarla donatılacak. Atatürk anıt veya büstüne İstanbul İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından çelenk konulacak.



TAKSİM'DE TÖREN



Salgın şartları nedeniyle asli görevliler dışında katılımın sınırlı sayıda tutulacağı Taksim'deki törene İl Millî Eğitim Müdürlüğünü temsilen İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yöneticilerinin yanı sıra mülki, idari ve askerî erkân katılacak; sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek alanda yerlerini alacaklar. Törende saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Salgınla ilgili alınan tedbirler kapsamında resmî kutlama törenleri öğrencilerin katılımıyla yapılamayacağından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri genel olarak uzaktan eğitim şartlarına uygun olarak yapılacak.



101 OKULDAN KIRMIZI-BEYAZ BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILACAK



23 Nisan 2021 Cuma günü Saat 10.00'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel olarak hazırlanan marş, il dâhilindeki tüm resmi/özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden yayımlanacak. 23 Nisan haftasında çocuklara mutlu anlar hediye etmeyi amaçlayan etkinlikler kapsamında eş zamanlı olarak TBMM'nin açılışının 101. yılı anısına, tüm ilçelerden belirlenecek 101 okuldan uçan kırmızı beyaz renkli balonlar marş eşliğinde gökyüzüne bırakılacak. İstanbul ilçelerinden seçilen temsilci öğrencilerle müzikli şiir etkinliği düzenlenecek.



KUTLAMALAR BİR HAFTA SÜRECEK



Böyle bir zamanda gülümsemek ve gülümsetmek çok değerli olduğu için belirlenen tema doğrultusunda hazırlan "Ben Daha Çocuğum" temalı videonun paylaşımının yanı sıra 23 Nisan'ı içine alan hafta boyunca Anadolu Masalları Projesi kapsamında atölyeler, masal ve şiir saatleri, sergi ve şenlikler düzenlenecek. Bir Ses İki Hareket Projemiz kapsamında halk oyunları çalışmalarında görev alan 101 öğrenciyle kültürel değerlerle alakalı duyarlılığı yansıtan halk oyunları videoları paylaşılacak.



ÇEVRİM İÇİ SÖYLEŞİLER DÜZENLENECEK



T3 Vakfı desteğiyle beş gün süreyle "23 Nisan'da 23 Bilim Atölyesi" başlığı altında on bin çocuğun katılımıyla bilim atölyeleri yapılacak. İstanbul Öğretmen Akademileri YouTube ve Instagramda çevrim içi söyleşiler düzenleyecek. Çocukların sosyal ve duygusal durumlarıyla sanata ilgileri, sanat eğitimi söyleşilerin ana temasını oluşturacak.



HASTANEDE ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUKLARDA KATILACAK



İstanbul İl Millî Müdürlüğü binası sergi alanında 26-30 Nisan 2021 tarihleri arası "Hastanede Çocuk Olmak" temalı fotoğraf ve resim sergisi açılacak. Hastane sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile çevrim içi buluşmalar gerçekleştirilecek.