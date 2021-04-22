İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı inşaatında hafrikat kamyonları çarpıştı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki inşaat alanında harfiyat kamyonları arasında meydana gelen kazada sürücü Cengiz temel aracında sıkıştı. Kaza sonucu aracında sıkışan sürece Cengiz Temel vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye gönderildi.



İnşaat alanındaki kaza dün sabah saatlerinde Mescit Mahallesi Halk Caddesi'nde meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın inşaat alanında hafriyat dökmek için bekleyen Cengiz Temel kontrolündeki kamyon, henüz bilinmeyen nedenle önündeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada sürücü Temel, aracında sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Cengiz Temel'i kurtarmak için çalışma başlattı. Temel, vinç yardımıyla 1 saat süren kurtarma çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayak kemiklerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen Cengiz Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ilgili inceleme başlattı.