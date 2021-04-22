Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Masada yeni tedbirler var...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 15.00'te video konferans sistemi üzerinden bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik toplantıya başkanlık edecek.

Bakan Koca, toplantı sonrası kameralar karşısında olmayacak. Bu kez yazılı bir açıklama yapılacak. Bilim Kurulu'nun toplantıda tam kapanma önerisi dahil olmak üzere yeni önerileri görüşmesi bekleniyor.

Yazılı açıklamada yeni tedbirlerin önerilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

VAKA TABLOSU HALA KRİTİK SEVİYEDE

21 Nisan 2021 koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti.