Milli İnsansız Savaş Uçağı'nda 2023 hedefi! Selçuk Bayraktar'dan F-35 açıklaması

ABD tarafından açıklanan ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin olarak Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu. Yabancı yazılımla donatılan, pilotun tetiği bastığında ne yapacağına kendisi karar veren F-35'lerin dezavantajlarını anlatan Bayraktar, Milli İnsansız Savaş Uçağı projesine hız verdiklerini açıkladı. Bayraktar, "hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından F-35'ler tekrar gündeme geldi. Milli SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar F-35'lerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bayraktar, Milli İnsansız Savaş Uçağı projesine hız verdiklerini ve 2023'te ilk uçuşun gerçekleşebileceğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, kendilerinin bu alanda çalıştığını ve ilk uçaklarının prototipini 2023'te uçurmayı umduklarını söyledi.

"YAZILIMINA VAKIF DEĞİLİZ"



F-35'lerin bize verilmemesinin bugün dezavantaj gibi gözükse de ileri de milli savunma sanayii için en hayırlı işlerden biri olabileceğinin altını çizen Bayraktar, F-35'lerin dezavantajlarını anlattı. Bayraktar açıklamasında şunları kaydetti:

*Yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir.



*Bunun yanında tedarik, işletme, bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sari on milyarlarca dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Evet, bugün itibariyle o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F-35'ten daha az olacaktır.



*Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır. Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalabilir. Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, S/İHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir.

HEDEF 2023



Bayraktar, Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttükleri Akıncı platformunun olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projesine hız verdiklerini belirterek "Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan alanlara yönelmeleri olacaktır. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız" diye konuştu.