Pendik Belediyesi’nden 100 bin ton asfalt!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, asfalt sezonunu açtıklarını duyurdu. Başkan Cin, sosyal medya hesabından ilçe genelinde 1200 cadde ve sokağı belirlediklerini, kazı çalışmaları sonrası asfalt serimine ve yama çalışmasına başlayacaklarını ifade etti.

BU YIL 100 BİN TON ASFALT SERİMİ HEDEFLİYORUZ

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ayrıca "Bu yıl 100 bin ton asfalt serimi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi. Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 10 ekibin kazı çalışmaları sonrasında asfalt serimine başlayacak.