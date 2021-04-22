Şişli’de Özel Harekat destekli geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinin giriş ve çıkışlarını kapatarak dev asayiş denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Diğer yandan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı başka bir ekip ise eş zamanlı olarak esnafı ve lokantaları denetledi. Denetimler sonucunda 17 suçtan kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.



Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde semtin giriş ve çıkışları kapatıldı. Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplaması (GBT) da sorgulandı. Diğer bir yandan da eş zamanlı olarak lokanta ve esnafta denetlendi. Denetimlere uyulduğu görüldü. Esnaf korona virüse karşı uyarıldı ve yeni alınan tedbirler tekrar edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 334 Şahıs, 112 Araç, 43 Motorsiklet, Toplam:489 sorgulama yapıldı. 1 Aranan Şahıs E. K. isimli şahsın yapılan GBT-UYAP sorgulamasında çocuğa cinsel istismar, kendisini kamu görevlisi olarak göstererek Dolandırıcılık, Tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım, tehdit, Resmi Belgede sahtecilik, basit yaralama, olmak üzere Toplam: 17 dosyadan aranan olduğu, 13 yıl Kesilmiş Cezası ve 17 bin TL Para Cezası olduğu, tespit edildi. Aranan şahıs gerekli işlemlerin yapılması için ilgili Polis Merkezine gönderildi.



Uyuşturucu Madde C. M. - A. Ç. isimli şahısların kaba üst aramasında 5 parça halinde toplamda 9 gram Metamfetamin Uyuşturucu Madde ele geçirildi. 3 Şahsa Yoklama Kaçağı bakaya olarak işlem yapılırken 23 sürücüye çeşitli suçlardan 16 bin 287 TL cezai işlem uygulandı.