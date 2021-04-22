SON DAKİKA! 22 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum

Son Dakika Haberi... 2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayılarak etkisini gösterdi. Özellikle İngiltere'de ve Brezilya'da görülen virüsün mutant halleri yayılımı hızlandırdı. Son haftalarda birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yukarı yönlü seyre geçen vaka ve vefat sayılarını düşürmek adına kısmi kısıtlama kararı alındı. Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararların virüsün seyrine nasıl etki edeceği merak konusu olmuştu. Son günlerde vaka ve ağır hasta sayılarında düşüş yaşanırken, dün veriler tekrak yükselişe geçti. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de 22 Nisan'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...
22 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 22 Nisan'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 54 bin 791, hasta sayısı 3 bin 128 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 463 olarak kayıtlara geçti. Bugün 354 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 37 bin 329'a yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 65 bin 593 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı da 3 milyon 909 bin 935'e çıktı. Türkiye'de bugüne kadar 45 milyon 40 bin 704 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 501 bin 382 oldu.
Öte yandan, Öte yandan hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyason oranı ise yüzde 99,9 oldu.
SON DAKİKA! 22 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye'de dün 24 saatte 318 bin 839 koronavirüs tesit yapılırken, vaka sayısı 61 bin 967, hasta sayısı da 2 bin 932 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 398 olarak kayıtlara geçti. Dün, 362 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 36 bin 975 oldu. Koronavirüs tedadvisi ya da karantinası sona eren 52 bin 213 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi. Türkiye'de 21 Nisan' kadar 44 milyon 728 bin 595 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591 oldu.