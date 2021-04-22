SON DAKİKA! 22 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 22 Nisan'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 54 bin 791, hasta sayısı 3 bin 128 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 463 olarak kayıtlara geçti. Bugün 354 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 37 bin 329'a yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 65 bin 593 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı da 3 milyon 909 bin 935'e çıktı. Türkiye'de bugüne kadar 45 milyon 40 bin 704 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 501 bin 382 oldu.

Öte yandan, Öte yandan hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyason oranı ise yüzde 99,9 oldu.

SON DAKİKA! 22 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video

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