Son dakika | 7 ilde kesin korunacak alanlar ilan edildi

Karar, 5393 sayılı Belediye Kanun'un 73'üncü maddesi gereğince verildi.

4 İLDE TAPULAŞTIRILMAYA GİDİLECEK

DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce Denizli'nin Çameli ile Acıpayam ilçelerindeki 10 mahalle ile Aydın'ın Koçarlı ve Germencik ilçelerindeki birer mahallede, DSİ 9.Bölge Müdürlüğünce Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 13 mahalle ve köy ile Malatya'nın Arguvan ilçesindeki 6 köy ve mahallede kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırmasına gidilecek ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması sağlanacak.