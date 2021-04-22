SAĞLIK YATIRIMLARINI ELEŞTİRMİŞTİ: Sağlık yatırımlarını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız. Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek' dedik" ifadeleriyle şehir hastanelerine karşı çıkıp, şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etmişti.