Son dakika haberi... 'Bütün veriler bize şunu söylemektedir' diyerek uyardı: Deprem çok uzakta değil!

"PEK ÇOK HAZIRLIK DEPREM HAREKETLİLİĞİNDE BU ARTIŞIN BİZE VERDİĞİ İŞARETTEN DOLAYIDIR"

Afetlere hazırlık kapsamında çeşitli eğitimlerin verildiğini söyleyen Bakan Soylu, "AFAD Başkanlığımızda sürekli artırdığımız personel, lojistik ve ekipman kapasitesi ve daha pek çok hazırlık deprem hareketliliğinde bu artışın bize verdiği işaretten dolayıdır. Biz gerçeklerle inatlaşan ve ya görmezden gelen, ihmal eden bir anlayışa sahip olmamalıyız. Dolayısıyla bu konu da sürekli adım atmak, vatandaşımıza destek olma, yönlendirme, bilinçlendirme, vatandaşımızın zihninde bir afet riski refleksi oluşturma anlayışı içerisinde hareket ediyoruz. 2021 yılını da 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan etmiştik. Bir önceki yıl da afetlere hazırlık yılıydı. Bu kapsamda 2021 yılı başından bugüne kadar ilk önce 81 il valimizle başladık. Sonra bin 127 mülki idare amirimizle, 6 milyon 575 bin 862 vatandaşıma kadar bire bir yüz yüze eğitime ulaştık. 32 bin 973 muhtarımıza ulaştık. Onlara da deprem anında çok ihtiyacımız var. 8 bin 501 personelimiz de 'Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi' aldı. 16 farklı ilde mobil simülasyon tırlarımızla vatandaşlarımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 55 bin 915 kişiye bu eğitim tırlarımız vasıtasıyla ulaştık. Bununla birlikte sosyal medyada afet konulu eğitim içerikli videolarımızın tam zamanlı görüntülüme oranı 4 milyon 396 bin 636'ya ulaştı. 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında afet farkındalığına ilişkin içerikler yaklaşık 8 buçuk milyon, dernek üyesine ulaştırmak üzere 122 bin 278 dernek başkanına, sivil toplumla ilişkili genel müdürümüz tarafından iletildi" şeklinde konuştu.