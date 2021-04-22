Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den açıklama: Birkaç güne döneceğim

Mağdur ettiği 391 bin kişinin 2 milyar dolarıyla kayıplara karışan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, "farukfatihozer_" adlı hesabından açıklamalarda bulundu. "Önemli duyuru" başlığı altında yapılan açıklamada, iddiaların çoğunun mesnetsiz olduğunu dile getirerek, "Şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibar ile tespit edilmiştir.
Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodexd Platformu geçici süre ile işleme kapanmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken, şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19 Ocak 2021'de yurt dışına çıkmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.
SİBER SALDIRI DEVAM EDİYOR
Şirket hesaplarında yapılan incelemelerde yaşanan siber saldırı olayının devam ettiğini öne süren Özer, "Bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur. 22 Nisan günü kamuoyuna yansıyan 391 bin kişinin yaklaşık 2 Milyar Dolar zarara uğratılarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır" dedi.
BİRKAÇ GÜNE DÖNECEĞİM
Açıklamada, "Öncelikle; ilk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. 30 bin civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" ifadeleri yer aldı.