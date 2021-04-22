Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den açıklama: Birkaç güne döneceğim

Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodexd Platformu geçici süre ile işleme kapanmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken, şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19 Ocak 2021'de yurt dışına çıkmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.