SON DAKİKA: Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi! Bilgisayarlara el konuldu

Son dakika haberine göre; Kripto para birimi Thodex'e yönelik yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Thodex'in genel merkezinde polis tarafından arama yapıldı.