SON DAKİKA: Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi! Bilgisayarlara el konuldu

Son dakika haberine göre; Kripto para birimi Thodex'e yönelik yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Thodex'in genel merkezinde polis tarafından arama yapıldı.
ARAMA VE EL KOYMA KARARI ALINDI
Alınan bilgiye göre, borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, savcılığın talebi üzerine şirketin genel merkezinde arama yapılmak amacıyla Sulh Ceza Hakimliğinden arama ve el koyma kararı alındı.
BİLGİSAYARLARA EL KONULDU
Karar uyarınca, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para borsası Thodex'in Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Nida Kule'de bulunan genel merkezine geldi. Burada yapılan aramanın ardından şirketteki bilgisayarlara el konuldu.
Soruşturma kapsamında, mağdur olan kişiler ile şirket çalışanlarının ifadeleri İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alınıyor.
ŞU ANA KADAR KİMSE GÖZALTINA ALINMADI
Öte yandan savcılığın talebi üzerine, soruşturmada gizlilik kararı alındığı öğrenilirken, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatılırken, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu.Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den açıklama: Birkaç güne döneceğim SON DAKİKA: Türkiye kripto para vurgununu konuşuyor! Thodex mağdurları: Bize Çiftlik Bank... SON DAKİKA HABERİ: 160 bin lirasını kaptıran Thodex mağduru suç duyurusunda bulundu!