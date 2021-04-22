ÜNLÜLERDEN ZİRVE İÇİN BIDEN'A ÇAĞRI

Aralarında Leonardo DiCaprio, Jane Fonda ve Joaquin Phoenix'in de bulunduğu 35 ünlü sanatçı, zirve öncesi ABD Başkanı Joe Biden yönetimine mektup yazdı. Mektupta, ABD'nin Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile yapacağı muhtemel bir iklim anlaşmasından endişe duyan Brezilya halkı ve sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını belirten sanatçılar, Biden yönetimini 'Brezilya halkının sesini duymaya ve bu ülke ile herhangi bir anlaşma yapmamaya' çağırdı. Ünlüler, Bolsonaro'yu insan haklarını ihlal etmek ve ülkedeki ormanlara zarar vermekle itham etti. -Hürriyet

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, şubat ayında yaptığı açıklamada Amazon'un korunması için ABD'den finansal destek arayışında olduklarını dile getirmişti.