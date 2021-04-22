Tamir etmek isterken ezildi! TIR'ın altında kalan Bulgar şoför öldü

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde feci bir olay yaşandı. Bulgaristan uyruklu TIR şoförü Atahac Vasılev, arıza veren aracını tamir etmek için TIR'ın altına yattı. Bu esnada TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. TIR'ın metrelerce sürüklenmesiyle aracın altında ezilen Bulgar şoför, feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Bulgaristan uyruklu TIR şoförü Atahac Vasılev, arıza veren aracını tamir etmek istedi. TIR'ı yol kenarına park eden şoför, aşağı inerek TIR'ın altına yattı. Bu esnada koca araç henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmeye başladı.

Eğimli yolda sürüklenmeye başlayan TIR, altındaki Atahac'ı ezdikten sonra kaldırıma çarparak durdu. Araç altında kalan Bulgar şoför olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Vasılev'in ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Kazaya tanıklık eden bir vatandaş "Gördük burada aracını tamir ediyordu. Araç bir anda kaydı sürüklenerek oraya kadar gitti. Arkadaşını kaldırıp kendisine haber verdim. Polisi aradım sağlıkçıları aradım" diye konuştu.