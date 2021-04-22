TBMM Başkanı Şentop 23 öğrenciyi kabul etti

Şentop, İstanbul Bağcılar Belediyesi'nin "Başkan'la Süper Gezi" adıyla düzenlediği programla belirlenen 23 öğrenciyi Divan Salonu'nda kabul etti. Çocuklarla bir süre sohbet eden ve sorularını cevaplayan Şentop, TBMM'nin kuruluşu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bilgi verdi.

KOLTUĞUNU DEVRETTİ

Miraç Eymen Kaya'nın okuduğu İstiklal Marşı ve Sena Kılavuz'un okuduğu şiiri dinleyen Şentop, çocukları kutladı. Program kapsamında çocukları makamında da ağırlayan Şentop, koltuğunu Bağcılar Aşık Veysel İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya'ya devretti. Meclis başkanlığı yapmış devlet büyüklerinin asılı olduğu fotoğrafı göstererek bilgi veren Şentop, daha sonra çocuklarla fotoğraf çektirdi ve ziyaretlerinden dolayı onlara teşekkür etti.