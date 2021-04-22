Toplanmada 2 kişiden fazlasına izin yok





EVDE MİSAFİR DE YASAK:

Alışveriş merkezlerinin açık alanları da dahil olmak üzere açık alanlarda çekirdek aileler hariç 2 kişiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı. İşletmelerden gel-al şeklinde alınan yiyecek ve içeceklerin açık alanlarda kalabalık oluşturularak şekilde tüketilmemesi de yasaklar arasında yer aldı.