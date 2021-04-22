Üç yeni bakan göreve başladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün TBMM'de yemin ederek görevlerine başladı. Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ikiye ayrıldı. Böylece bakanlık sayısı da 17'ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ise Derya Yanık getirildi.Kabineye Ruhsar Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanı olarak Mehmet Muş girdi. Muş, yakın zamana kadar AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinde bulunuyordu. Yeni atanan bakanlardan Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevlerini yürütürken, Derya Yanık, AK Parti MKYK üyesi olarak görev yapıyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre, Ticaret Bakanı olan AK Parti İstanbul milletvekili Mehmet Muş'un vekilliği de düştü.