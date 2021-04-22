Ünlü avukattan kripto para değerlendirmesi! "Kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme yok"

Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp yurt dışına çıkması gündeme bomba gibi düştü. Yatırımcıların 2 ila 10 milyar dolar arasında parasının buharlaştığı iddia edilirken, ünlü hukukçu Avukat Dr. Rezan Epözdemir kripto varlıklarla ilgili hukuki görüşlerini paylaştı.

Mağdurlara da seslenen Özdemir, mağdurların Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunabilecekleri gibi hukuk mahkemelerine de dava açabileceklerini dile getirdi. Normal şartlarda ticaret borsalarının kuruluşunun 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanunu şartlarına tabi olduğunu dile getiren Epözdemir,"Ticaret borsaları kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır ve ticari ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde TOBB'un olumlu görüşü alınarak bakanlıkça kurulur. Kurulmadan önce pek çok şartı bulunmaktadır" dedi.



TTK'DAKİ ŞARTLARI SAĞLAYAN HERKES KURABİLİR



Kripto para borsası ve halihazırdaki kripto paralarla ilgili henüz yasal bir düzenlemenin olmadığına dikkat çeken Epözdemir, 20'li yaşlarda olan bir kişinin kripto para borsası kurabilmesinde herhangi bir engel olmadığına dikkat çekti. Epözdemir," Dünya üzerinde 'Bağımsız para birimi' olarak gözüküyor. Bu yüzden halihazırda regülasyonu olmayan ve bağımsız olan bir alan ile alakalı bu yaşta birisinin kripto para borsası kurmasında da bir beis bulunmamaktadır. Adeta bir ticaret şirketi olarak kurulmaktadır ve bunun için Türk Ticaret Kanunu'ndaki (TTK) şartları sağlamak yeterlidir. Nitekim Koineks de bir A. Ş. idi" diye konuştu.



"YASAL BOŞLUK BİR YANA YASAL DÜZENLEME YOK"



Coinlerle ilgili yasal boşluk olup olmadığına ilişkin görüşlerini dile getiren Epözdemir, yasal boşluktan ziyade yasal herhangi bir düzenlemenin olmadığına dikkat çekti. Epözdemir, "Türkiye'de bu konudaki ilk düzenleme TCMB tarafından 16 Nisan 2021'de çıkarılan "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik". Kripto varlığın tanımını dahi ilk kez burada yaptık: "Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar" ifadelerini kullandı.