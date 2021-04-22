Üsküdar’da 2 yetişkin ağacı kesmişlerdi! Şüphelilerin her biri 100 fidan dikecek!

Üsküdar Salacak Sahili'ndeki parkta 17 Mart gecezi 1'i kadın 6 şüpheli tarafından ellerinde motorlu testerelerle 2 yetişkin ağaç kesilmişti. Ağaçları kestiği iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda ağaç kesmekte kullanılan 5 adet motorlu testere ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ise 'Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme" suçundan konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandı.

İTİRAZ SONUCU YENİ KARAR VERİLDİ

Şüpheliler Şevki C. ve Özden Ö.'nün avukatları karara itiraz edince itirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, farklı bir adli kontrol kararına vardı. Şüpheliler hakkında verilen konutu terk etmemek suretiyle düzenlenen adli kontrolün kaldırılmasına karar verildi.

HER BİR ŞÜPHELİ 100 FİDAN DİKECEK

Hakimlik tarafından verilen yeni kararda ise şüpheliler Şevki C. ve Özden Ö. hakkında kamunun faydasına olacağı kanaatiyle İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu arazilerde ve belirlemiş olduğu günlerde her bir şüpheli için 100'er adet fidan dikmeleri şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanması yer aldı. Ayrıca şüpheliler hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.