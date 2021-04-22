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Giriş Tarihi: 22.4.2021 16:05

Yeni Küçükköy karakol binası hızla yükseliyor

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Yeni Küçükköy karakol binası hızla yükseliyor

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Şemsipaşa Mahallesi’nde yapımı süren Küçükköy Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Gaziosmanpaşa'da inşa edilen Küçükköy Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, inşaatın yapıldığı alanı ekibiyle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sahayı gezen ve ardından projeyi inceleyen Başkan Usta, yeni emniyet binasının ilçe adına önemli bir yatırım olduğuna vurgu yaparak, hayırlı olmasını diledi.

Küçükköy Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Şemsipaşa Mahallesi İstanbul Caddesi üzerine inşa ediliyor. 5 bin 844 metrekare toplam inşaat alanına sahip olan proje, 7 kattan oluşacak. Yapılacak hizmet binasında; polis karakolu, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet birimleri, eğitim ve toplantı salonları ile kapalı otopark yer alacak. 18 milyon 861 bin TL yatırım bedeli bulunan proje, hızla tamamlanarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımına tahsis edilecek.

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Yeni Küçükköy karakol binası hızla yükseliyor
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