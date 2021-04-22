İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihmalleri vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde saat 18.00 sularında, İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı.

Çalışma yapılan alanda yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle patlayan borudan çıkan sular bir apartman boyunu aştı. Mahalle sakinleri, İBB ekiplerine bilgi vermesine rağmen uzun süre ekipler gelmedi. Patlayan borudan saatlerce su boşa aktı. Binadaki vatandaşlar ve bölge esnafının olumsuz etkilendiği ihmal nedeniyle yollarda sel oldu, yaya ve araç trafiği aksadı.

Yine İSKİ yine kaza | Video



KAZALAR PEŞ PEŞE GELDİ



İstanbul seçimlerinden sonra tecrübeli kadroların görevden uzaklaştırıldığı yerlerine ise liyakatsiz ve torpilli atamaların yapıldığı iddiası ile gündeme gelen İSKİ daha önce tarihi Ortaköy meydanında yaptığı kontrolsüz kazılar nedeniyle meydanın çökmesine ve bölgede bulunan kumpir dükkanlarının göçük altında kalmasına neden olurken bazı vatandaşların da yaralanmasına neden olmuştu.

Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde İSKİ adına kazı çalışması yapan bir kepçenin hidrolik sisteminde meydana gelen arıza sonrasında devrilen kepçe bir işçinin üstüne düştü. Talihsiz çalışan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Farklı tarihlerde Esenyurt, Şişli, Kadıköy ve Ümraniye'de kazı çalışması yapan İSKİ ekipleri su borularını patlatmış, Kadıköy'de İskele meydanı sular altında kalırken Esenyurt, Ümraniye ve Şişli de ise mahalleler suya gömülmüş trafik aksamış, ev ve dükkanları su basmıştı.