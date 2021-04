101 çocuktan 23 Nisan özel resimleri

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından Tuzla'da takip ettiği ve ihtiyaçlarını karşıladığı 101 çocuğun katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada ilk üçe giren çocukların ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi.



Alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takip edilen ve ihtiyaçları karşılanan 101 çocuğun katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan 101 çocuğa resim defteri ve boya kalemleri, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerine teslim edildi. Çocukların çizdiği resimler yine evlerinden toplanarak değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde ilk üçe giren Bahar Sevinç, Semira Ayas ve Servet Nas'a ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Başkan Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Tuğba Muslu verdi. İlk 10'a giren çocuklar ise Tuzla Aslan Park'a ve Akvaryum'a giderek unutulmaz bir gün yaşadı.



"23 NİSAN KUTLU OLSUN"



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlemiş olduğumuz resim yarışmasının birinci, ikinci ve üçüncülerinin ödüllerini takdim ettik. Gençlerimizin duygularının, resme dökmeleri ve 23 Nisan'ın 101'inci yılında onların, duygularını resme yansıtarak aslında bizim yaşatmaya çalıştığımız hem Çanakkale Ruhu, hem 23 Nisanların, hem de Kurtuluş Savaşı'nın, aynı zamanda 2023 yılında da Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ile beraber ülke ve millet olarak bu genç nesiller ile geleceğimize en iyi şekilde ulaşmayı düşünüyoruz. Ben onları seviyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah hayatlarında nice başarılara imza atarlar. 23 Nisanınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



"AMACIMIZ TAKİP ETTİĞİMİZ ÇOCUKLARIN UFKUNU GENİŞLETMEK"



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı," '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılı nedeniyle bir resim yarışması yaptık kendi takip ettiğimiz çocuklar arasından. Bunu, yeni kurduğumuz Genç Gönüllüler Komisyonumuz yaptılar. Komisyondaki arkadaşlarımız çocuklara ulaştılar ve onlara resim defteri ve kalem vererek onları 23 Nisan konulu resim yarışmasında yarıştırdılar. Çok keyifli oldu. İlk 10'a girene ödüllerini verdik. Burada amacımız takip ettiğimiz çocuklarımızın, dar gelirli ailelerimizde yetişen çocuklarımızın ufkunu genişletmek. Onlara hitap edebilmek ve onların maddi manevi her türlü ihtiyaçları işe ilgilenebilmek temel hedefimiz. Yetenekli çocukların ortaya çıkmasına da vesile olmak aslında. Çocuklarımızın maddi ve manevi olarak her zaman yanlarındayız. Onların, ufkunun genişlemesi onların manevi açıdan doyuma ulaşmaları için birçok çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.



Yarışmada dereceye giren 6'ıncı sınıf öğrencisi Bahar Sevinç," Yaptığım resimde barışı anlatmak istedim. Dünyada ayrımcılık yapmadan herkesi sevmeyi anlattım" dedi. Samira Ayaz ise," 7'inci sınıfa gidiyorum. Her çocuk özgürdür. Bunu düşünerek her ülkenin bayrağını çizdim" dedi.