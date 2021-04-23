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Giriş Tarihi: 23.4.2021

2023 ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
2023 ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz
Başkan Erdoğan, yayınladığı mesajda, "Milletimizin çocuklara verdiği önemin ve değerin en güzel tezahürlerinden birisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin en kıymetli hazineleri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Meclis'imizin, milli iradenin tecelligâhı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Şanlı tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yayınladığı 23 Nisan mesajında, "TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir" dedi.
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2023 ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz
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