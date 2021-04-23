3 günlük kısıtlamada denetimler sıkılaştırıldı

Vakaların her geçen gün arttığı İstanbul'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda denetim kontrol noktaları oluşturuldu. Yolların boş kaldığı sadece izinli olanların dışında yoğunluk yaşanmadı.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgeyle 23 Nisan'ı da dahil etti. 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollarda sıkı denetim noktaları oluşturuldu. Yola çıkan araçların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi olmadan kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası kesildib. 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkılmaması hususunda sık sık uyarılarda bulunuldu. Polis ekipleri sokaklarda devriye gezdi. 3 günlük kısıtlama nedeniyle bazı semtlerde bakkala ve marketlere gidenler haricinde fazla bir yoğunluğa rastlanılmadı.