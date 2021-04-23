AK Parti İstanbul’dan ‘Çocuk Gözünden Ramazan’ yarışması

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen yarışma ile geçmiş yıllardaki iftar davetleri ve kalabalık sofralar yerine bu yıl kısıtlamalarla geçen Ramazan coşkusunun eve yansıyan hallerini çocukların resimle anlatması, kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin gelişmesi ve sanatla olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. İstanbul'da ikamet eden 4-13 yaş arası tüm çocuklar katılabileceği yarışmada dereceye giren eserlere verilecek ödüller ise şöyle;





● Anaokulu Kategorisi

1. Tam Altın

2. Bisiklet

3. Scooter

● İlkokul Kategorisi

1. Tam Altın

2. Bisiklet

3. Scooter

● Ortaokul Kategorisi

1. Tam Altın

2. Bisiklet

3. Scooter

Ayrıca ilk 50'ye giren çocuklara "Şövale ve başlangıç boya seti" hediye edilecek.





YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI İSE ŞÖYLE:

*Yarışma 23 Nisan 2021- 03 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

*Çalışma tekniği serbesttir.

*Resim boyutları en az 25x35 ve en fazla 35x50 cm olmalıdır.

*Her katılımcı en fazla bir adet resimle katılabilir.

*Yarışmaya İstanbul ilinde ikamet eden tüm Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğrencileri katılabilir.

*Yarışmaya gönderilen eserlerde, daha önce herhangi bir yarışmada yer almamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması şartı aranacaktır.

*Katılımcı eserini sosyal medya hesabından #ÇocukGözündenRamazan hashtagi ile paylaşacaktır.

*Başvurular www.cocukgozunden.com adresindeki başvuru linki üzerinden yapılacaktır.

*Yarışmada Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul olmak üzere 3 ayrı kategori bulunmaktadır.

*Dereceye giren adaylar 12 Mayıs 2021 tarihinde AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl *Başkanlığı resmi hesaplarında paylaşılacaktır.

*Dereceye giren adaylara ödülleri telefon yoluyla bildirilecektir.

*Ödül kazanan resimler daha sonra baskıya alınarak belirli zamanlarda sergilenecektir.

BİRBİRİNDEN USTA İSİMLER JÜRİ KOLTUĞUNDA!



Cemal Toy: Ressam

Betül Bilgin: FSM Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi

Mehmet Lütfi Şen: Küratör

İsmail Acar: Ressam, Enstelasyoncu ve İllüstrasyoncu

Nebahat Karyağdı: Görsel Sanatlar Öğretmeni

Özge Günaydın: Heykeltıraş, Ressam

Leyla Kara: Minyatür Sanatçısı