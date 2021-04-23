AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '1915 Olayları' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1915 Olayları'na ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Siyaset ve diplomasinin tarihsel tartışmaları kışkırtmaması gerektiğine dikkat çeken Ömer Çelik, "Siyaset ve diplomasinin görevi tarihe ait tartışmaların bugünü ve geleceği rehin almasını engellemektir. Siyasetçiler kendilerini tarihçilerin yerine koyarsa, görevlerini yapmamış olurlar." dedi.
Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Siyaset ve diplomasi, tarihi bugün ve gelecek için bir vizyona dönüştürmelidir. Tersini yaparsa tarihin istismarı, geleceğin mengenesi olur. Siyaset ve diplomasi köprü kurduğu sürece başarılıdır. Duvar örmeye başlarsa başarısızdır.
Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır."