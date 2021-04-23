AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '1915 Olayları' açıklaması

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset ve diplomasi, tarihi bugün ve gelecek için bir vizyona dönüştürmelidir. Tersini yaparsa tarihin istismarı, geleceğin mengenesi olur. Siyaset ve diplomasi köprü kurduğu sürece başarılıdır. Duvar örmeye başlarsa başarısızdır.

Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır."