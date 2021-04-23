Antalya'da dehşet anları! Hırsız anne ve çocuğunu bıçakla...





"EŞİM VE ÇOCUĞUM TRAVMADA"



Hırsızlığın yaşandığı evin sahibi Yaşar Pehlivan, "Eve girip kasayı açıp içerisinden para ve bilezikleri almış. Yaklaşık 30 bin TL'ye yakın para vardı. Eşim evdeydi, çocuğu aşağı bırakıyor. Eşim geri eve geldiğinde hırsızı fark ediyor. Hırsız, daha sonra oğluma bıçak çekiyor. Canımızda bir sıkıntı yok, malımız gidiyordu şükür o da yakalandı. Mutluyum şuan, eşim ve çocuğum travmada korktular. 5 bilezik olması lazım, para da 30 bin TL'ye yakındı" dedi.