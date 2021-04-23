Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan tek doz aşı yanıtı: "Koruyuculuğunu bilmiyoruz önce bilimsel araştırması yapılmalı"
Giriş Tarihi: 23.4.2021 10:29

Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan tek doz aşı yanıtı: "Koruyuculuğunu bilmiyoruz önce bilimsel araştırması yapılmalı"

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan tek doz aşı yanıtı: Koruyuculuğunu bilmiyoruz önce bilimsel araştırması yapılmalı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. , 'Tek doz 'de uygulanabilir' şeklindeki tartışmaları SABAH'a değerlendirdi. İlhan, "Dünyada şu anda tek doz BioNTech aşısını uygulayan bir ülke yok.

Öncelikle ilk doz aşıyı uygulayanların antikor seviyelerine bakılması gerekiyor. Tek doz BioNTech aşısının ne kadar koruyucu olduğuna dair yeterli bilgiye sahip değiliz. Bunun araştırması yapılmalı sonra da tek ve çift doz aşı seviyelerine göre karşılaştırılması gerekiyor. O da 6 aylık bir süreyi kapsayabilir. Eğer tek doz aşının yeterli olduğuna dair bilimsel veri elde edilirse o zaman uygulanabilir. Bu çalışmaları yapmadan yalnızca tek doz BioNTech aşısını uygulamak doğru değil" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan tek doz aşı yanıtı: "Koruyuculuğunu bilmiyoruz önce bilimsel araştırması yapılmalı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA