Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan tek doz aşı yanıtı: "Koruyuculuğunu bilmiyoruz önce bilimsel araştırması yapılmalı"

Öncelikle ilk doz aşıyı uygulayanların antikor seviyelerine bakılması gerekiyor. Tek doz BioNTech aşısının ne kadar koruyucu olduğuna dair yeterli bilgiye sahip değiliz. Bunun araştırması yapılmalı sonra da tek ve çift doz aşı seviyelerine göre karşılaştırılması gerekiyor. O da 6 aylık bir süreyi kapsayabilir. Eğer tek doz aşının yeterli olduğuna dair bilimsel veri elde edilirse o zaman uygulanabilir. Bu çalışmaları yapmadan yalnızca tek doz BioNTech aşısını uygulamak doğru değil" ifadelerini kullandı.