Çamlıca Tepesi’ne bin metrekarelik bayrak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği proje kapsamında 100 ton ağırlığında 111 metre yüksekliğindeki bayrak direğinin Çamlıca Tepesi'ne dikimi gerçekleştirildi. Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin yapılması ile işlevsizleşen ve görüntü kirliliği yaratan antenlerin söküldüğü alana yerleştirilen direğe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün bin metrekarelik Türk bayrağı çekilecek. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katılacak. Bayrak, şehrin silüetine anlam katacak.