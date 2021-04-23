Çamlıca'da dev Türk Bayrağı göndere çekildi! Türkiye'nin en büyüğü, tam 111 metre...

"BU BAYRAKTAN BÜYÜĞÜ YOK"

Çamlıca hepsinin bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğü yok.

"NE BEN ÜZÜLEYİM NE SİZ ÜZÜLÜN"

Bu mübarek Ramazan ayında hamdolsun bunu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok mutluluğu bir arada yaşadık. Büyük Çamlıca camiini inşa edip bitirmek bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi kirlilik içindeydi. Antenler vardı... Bu antenleri kaldırmak bize nasip oldu. Hani çevrecilik diyorlar ya çevrecilik budur. Tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık. Kirazlı Tepe ve Küplüce buradaki kardeşlerimize de sesleniyorum. Buranın sakinleriyle de görüştük. İfadelerim şu bakın burada bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu düzenlemenin yanında istiyoruz ki buradaki yapıları tamamıyla kaldıralım ve şu anda Kirazlı Tepe'de yapılan binaları görüyorsunuz. Bir başka güzellik kattı... Cumadan sonra oradaki vatandaşlarımla görüştüğümde 'Başkanım n'olur bizi de aynı şekilde bu değişim dönüşüm planı içinde aynı duruma kavuşturun' dediler. Siz de aranızda anlaşın da dedim ne ben üzüleyim ne de sizi üzeyim dedim. Onlara hangi hakkı verdiyse size de aynı hakkı verme sözünü veriyorum dedim. Tüm bu güzelliklerin tam manasıyla neticelenmesi, buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı. İstanbul'a bu yakışır. İftarda 23 Nisan'a özel çocuklarımızla bir araya geleceğiz.

SON DAKİKA: İstanbul Çamlıca'da dev Türk Bayrağı 111 metre yükseğe böyle çekildi